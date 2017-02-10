Конституционный суд РФ выступил за пересмотр приговора активисту И.Дадину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Приговор, вынесенный в РФ оппозиционному активисту Ильдару Дадину по статье о неоднократных нарушених порядка проведении публичных мероприятий, должен быть пересмотрен. Об этом заявил глава Конституционного суда России Валерий Зорькин в пятницу, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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Во время заседания суд признал законным применение уголовной ответственности по соответствующей статье, если это необходимо "для защиты прав и свобод человека и гражданина" и адекватное общественной опасности правонарушение. Если же нарушение установленного порядка не меньше чем три раза в течение 180 суток носило формальный характер и не затронуло прав и свобод граждан, то уголовное наказание не может рассматриваться как конституционно допустимое.
Жалобу на статью в Конституционный суд России подавал сам И.Дадин. Первое заседание по его иску прошло 24 января.
Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в России в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил правила проведения митингов два или более раз.
И.Дадин стал первым осужденным по этой статье, его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.