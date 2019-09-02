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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112819 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123666 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121125 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125912 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151203 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150753 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Коноплянка раскрыл причины перехода в "Шахтер"

Коноплянка раскрыл причины перехода в "Шахтер"

Киев  •  УНН

 • 32827 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Один из лидеров национальной сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.

"Настроение радостное, и в то же время я устал, ведь спал всего лишь 3 часа. Хочется как можно быстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", - начал Коноплянка.

Футболист подтвердил, что несколько лет назад он мог также стать футболистом "Шахтера", и в этот момент донецкая команда была наиболее заинтересована в приобретении вингера.

"Было такое. Скажу следующее: "Шахтер" захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастливый быть в семье этой команды и клуба", - признался Коноплянка.

Также украинец считает, что "Шахтеру" по силам пройти групповой этап ЛЧ.

"Полностью. Но мы можем говорить много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по силам. Нужно ставить цели. Чемпионство. Об этом даже нет речи - задача номер один. Поэтому я здесь. Хочу ежегодно поднимать трофей чемпиона Украины", - подытожил футболист.

Напомним, что интерес к Коноплянке летом поступала от "Бешикташа", "Сампдории" и "Ромы", но он сменил "Шальке" на "Шахтер".

Украинские Национальные Новости

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