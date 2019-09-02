Коноплянка раскрыл причины перехода в "Шахтер"

"Настроение радостное, и в то же время я устал, ведь спал всего лишь 3 часа. Хочется как можно быстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", - начал Коноплянка.

Футболист подтвердил, что несколько лет назад он мог также стать футболистом "Шахтера", и в этот момент донецкая команда была наиболее заинтересована в приобретении вингера.

"Было такое. Скажу следующее: "Шахтер" захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастливый быть в семье этой команды и клуба", - признался Коноплянка.

Также украинец считает, что "Шахтеру" по силам пройти групповой этап ЛЧ.

"Полностью. Но мы можем говорить много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по силам. Нужно ставить цели. Чемпионство. Об этом даже нет речи - задача номер один. Поэтому я здесь. Хочу ежегодно поднимать трофей чемпиона Украины", - подытожил футболист.

Напомним, что интерес к Коноплянке летом поступала от "Бешикташа", "Сампдории" и "Ромы", но он сменил "Шальке" на "Шахтер".