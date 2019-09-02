Коноплянка розкрив причини переходу в "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Один із лідерів національної збірної України з футболу Євген Коноплянка дав перше інтерв'ю в якості гравця "Шахтаря". Про це інформує пресслужба "гірників", передає УНН.
"Настрій радісний, та водночас я втомлений, адже спав усього лише три години. Хочеться якнайшвидше набратися сил. Але дуже щасливий! Готовий добиватися успіхів з новою командою", - розпочав Коноплянка.
Футболіст підтвердив, що кілька років тому він міг також стати футболістом "Шахтаря", і в цей момент донецька команда була найбільш зацікавлена у придбанні вінгера.
"Було таке. Скажу наступне: "Шахтар" захотів мене більше, аніж інші клуби. Мені приємно, і я відповідаю взаємністю. Щасливий бути в сім'ї цієї команди й клубу", - зізнався Коноплянка.
Також українець вважає, що "Шахтарю" до снаги пройти груповий етап ЛЧ.
"Стовідсотково. Але ми можемо розмовляти багато, а залишилося це показувати на футбольному полі. Попереду дуже важливі матчі, Ліга чемпіонів, і вихід із групи нам до снаги. Потрібно ставити цілі. Чемпіонство. Про це навіть немає мови – завдання номер один. Тому я тут. Хочу щороку піднімати трофей чемпіона України", - підсумував футболіст.
Нагадаємо, що зацікавленість до Коноплянки влітку надходила від "Бешикташа", "Сампдорії" і "Роми", але він змінив "Шальке" на "Шахтар".