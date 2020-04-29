Коноплянка принес сборной Украины победу в поединке в FIFA 20

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25858 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73614 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100802 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127173 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128072 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170802 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121459 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156355 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коноплянка принес сборной Украины победу в поединке в FIFA 20

Коноплянка принес сборной Украины победу в поединке в FIFA 20

Киев  •  УНН

 • 13946 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сборная Украины по итогам трех матчей победила команду Румынии в киберфутбольном противостоянии в дисциплине FIFA 20. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

В очередной дуэли на виртуальных полях популярного в мире футбольного симулятора в этот раз сошлись звездные игроки сборных Украины и Румынии - Евгений Коноплянка ("Шахтер" и Рэзван Марин ("Аякс").

Игроки встретились между собой в поединке до двух побед в формате UltimateTeam, поэтому в составах обеих команд оказались легенды мирового футбола.

Первая встреча прошла под фанерной украинском, о чем свидетельствует счет - 3:0. Во втором уже румын был более удачным - 6:3. Решающая игра в активе Коноплянки - 4:2.

Напомним, что ранее Коноплянка удачно дебютировал в виртуальном футболе. Недавно он помог Александру Зинченко в дуэте выиграть у сборной Польши, за которую выступали Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

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