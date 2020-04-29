Коноплянка приніс збірній Україні перемогу у поєдинку в FIFA 20

У черговій дуелі на віртуальних полях найпопулярнішого у світі футбольного симулятора цього разу зійшлися зіркові гравці збірних України та Румунії — Євген Коноплянка ("Шахтар" та Резван Марін ("Аякс").

Гравці зустрілися між собою в поєдинку до двох перемог у форматі UltimateTeam, тому у складах обох команд опинилися легенди світового футболу.

Перша зустріч пройшла під диктову українця, про що свідчить рахунок – 3:0. У другому вже румун був більш вдалим – 6:3. Вирішальна гра в активі Коноплянки – 4:2.

Нагадаємо, що раніше Коноплянка вдало дебютував у віртуальному футболі. Нещодавно він допоміг Олександру Зінченку в дуеті виграти у збірної Польщі, за яку виступали Матеуш Кліх та Мацей Рибус.