Коноплянка улучшил позиции в рейтинге лучших футболистов Бундеслиги

Благодаря успешным последним играм в составе "Шальке", вингер сборной Украины улучшил свое пребывание в топ-100 игроков сезона немецкой Бундеслиги с 89-го на 82-ю строчку - 3,31 балла. В составе "кобальтовых" Коноплянка занимает 8-е место среди всех исполнителей.

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Зато другой представитель сборной Украины в немецком чемпионате Андрей Ярмоленко не попал в число лучших.

Примечательно, что абсолютный лидером в данной генерации является форвард "Баварии" Роберт Левандовски (2,61 балла). Далее идет его партнер по команде Хуммельс (2,65), Ларс Бендер из "Байера" (2,66), Налдо из "Шальке" (2,69) и Кастилс Коэн с "Вольфсбурга" (2,7).

Заметим, что в предыдущей игре против "Боруссии" М (1: 1) наш соотечественник заработал пенальти и, как следствие получил высший балл.