Коноплянка покращив позиції у рейтингу кращих футболістів Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український легіонер "Шальке" Євген Коноплянка піднявся в рейтингу найкращих гравців німецької Бундесліги за версією Kicker, повідомляє УНН.
Завдяки успішним останнім іграм у складі "Шальке" вінгер збірної України покращив своє перебування у топ-100 гравців сезону німецької Бундесліги з 89-го на 82-й рядок – 3,31 бали. У складі "кобальтових" Коноплянка займає 8-ме місце серед усіх виконавців.
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Натомість інший представник збірної України в німецькому чемпіонаті Андрій Ярмоленко не потрапив до числа кращих.
Примітно, що абсолютний лідером в даній генерації є форвард "Баварії" Роберт Левандовскі (2,61 бали). Далій йде його партнер по команді Хуммельс (2,65), Ларс Бендер з "Байєра" (2,66), Налдо з "Шальке" (2,69) і Кастілс Коен із "Вольфсбурга" (2,7).
Зауважимо, що у попередній грі проти "Борусії" М (1:1) наш співвітчизник заробив пенальті і, як наслідок отримав найвищий бал.