Конкурс на должность судей ВСУ объявят 7 ноября - директор НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В понедельник, 7 ноября, будет объявлен конкурс на должность судей Верховного суда Украины. Об этом в субботу в Киеве заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Насколько мне известны 7 ноября будет объявлен конкурс (должность судей) в Верховный суд ", - отметил А.Сытник
Напомним, что обновление Верховного суда предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей.
По прогнозам председателя Верховного суда Ярослава Романюка, обновленный ВСУ начнет работать до конца года.