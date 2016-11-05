Конкурс на должность судей ВСУ объявят 7 ноября - директор НАБУ

"Насколько мне известны 7 ноября будет объявлен конкурс (должность судей) в Верховный суд ", - отметил А.Сытник

Напомним, что обновление Верховного суда предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей.

По прогнозам председателя Верховного суда Ярослава Романюка, обновленный ВСУ начнет работать до конца года.