Конкурс на посаду суддів ВСУ оголосять 7 листопада - директор НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У понеділок, 7 листопада, буде оголошено конкурс на посаду суддів Верховного суду України. Про це у суботу у Києві заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Наскільки мені відомо 7 листопада буде оголошено конкурс (посаду суддів) у Верховний суд’’ , - зазначив А.Ситник
Нагадаємо, що оновлення Верховного суду передбачено законом про судоустрій та статус суддів.
За прогнозами голови Верховного суду Ярослава Романюка, оновлений ВСУ розпочне працювати до кінця року.