Конкурс красоты "Мисс Вселенная" стартовал в Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В столице Филиппин Маниле начался конкурс красоты "Мисс Вселенная", передает УНН со ссылкой на Reuters.
В конкурсе принимает участие 86 красавиц со всего мира.
Отмечается, что вчера стартовал первый раунд, во время которого девушки дефилировали в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах.
В финальный этап должны пройти 12 лучших кандидаток.
По словам организаторов, ожидается, что за коронацией будут следить более полумиллиона человек.