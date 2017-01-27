Конкурс красоты "Мисс Вселенная" стартовал в Филиппинах

В конкурсе принимает участие 86 красавиц со всего мира.

Отмечается, что вчера стартовал первый раунд, во время которого девушки дефилировали в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах.

В финальный этап должны пройти 12 лучших кандидаток.

По словам организаторов, ожидается, что за коронацией будут следить более полумиллиона человек.