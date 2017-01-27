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Конкурс краси “Міс Всесвіт” стартував у Філіппінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У столиці Філіппін Манілі розпочався конкурс краси “Міс Всесвіт”, передає УНН з посиланням на Reuters.

У конкурсі бере участь 86 красунь зі всього світу.

Зазначається, що вчора стартував перший раунд, під час якого дівчата дефілювали в купальниках, вечірніх сукнях і національних костюмах.

У фінальний етап повинні пройти 12 кращих кандидаток.

За словами організаторів, очікується, що за коронацією стежитимуть понад півмільйона людей.

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