Конкурс краси “Міс Всесвіт” стартував у Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У столиці Філіппін Манілі розпочався конкурс краси “Міс Всесвіт”, передає УНН з посиланням на Reuters.
У конкурсі бере участь 86 красунь зі всього світу.
Зазначається, що вчора стартував перший раунд, під час якого дівчата дефілювали в купальниках, вечірніх сукнях і національних костюмах.
У фінальний етап повинні пройти 12 кращих кандидаток.
За словами організаторів, очікується, що за коронацією стежитимуть понад півмільйона людей.