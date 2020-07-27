Конгрессмен призвал генпрокурора США расследовать показания Цукерберга Конгресса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27596 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101422 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106305 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133166 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110501 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131157 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102011 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Конгрессмен призвал генпрокурора США расследовать показания Цукерберга Конгресса

Конгрессмен призвал генпрокурора США расследовать показания Цукерберга Конгресса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) направил письмо на имя генерального прокурора Уильяма Барра с просьбой расследовать показания, которые дал на слушаниях в Конгрессе в 2018 году глава компании Facebook Марк Цукерберг. Об этом сообщил в понедельник журнал Newsweek со ссылкой на копию документа, имеющегося в его распоряжении, передает УНН.

“Как представитель этого органа (юридического комитета Палаты представителей) я подвергаю сомнению правдивость высказываний господина Цукерберга и оспариваю его заявления о готовности сотрудничать с нашим надзорным органом”, — приводит издание выдержки из письма Гетца.

Конгрессмен считает, что показания Цукерберга по поводу скандала с крупной утечкой личных данных пользователей Facebook в 2018 году содержали в себе искажения информации. По его словам, “эти искажения были не только нечестными, но и потенциально противозаконными и мошенническими”.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор. В апреле 2018 года Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Отметим, что в то же время, компания Facebook подала в суд на ЕС из-за “вторжение в частную жизнь сотрудников”.

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