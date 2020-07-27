Конгресмен закликав генпрокурора США розслідувати свідчення Цукерберга Конгресу

“Як представник цього органу (юридичного комітету Палати представників) я ставлю під сумнів правдивість висловлювань пана Цукерберга і заперечую його заяви про готовність співпрацювати з нашим наглядовим органом”, — наводить видання витримки з листа Гетца.

Конгресмен вважає, що свідчення Цукерберга з приводу скандалу з витоком особистих даних користувачів Facebook в 2018 році містили в собі спотворення інформації. За його словами, “ці спотворення були не тільки нечесними, але і потенційно протизаконними і шахрайськими”.

У березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір. У квітні 2018 року Цукербергу довелося виступити на двох слуханнях в Конгресі США. Підприємець запевнив американських законодавців у тому, що надалі в соцмережі будуть дбайливіше поводитися з персональними даними.

Відзначимо, що в той же час, компанія Facebook подала в суд на ЄС через “вторгнення в приватне життя співробітників”.