Конгрессмен США заявила, что встретилась с Б.Асадом в Сирии

Т.Габбард подтвердила, что находилась в Сирии четыре дня и пообщалась с ее лидером.

"Сначала я не планировала встречаться с ним, но когда появилась возможность, я ею воспользовалась. Я считаю, что если уж мы заявляем: страдание сирийцев нам не безразличны, то мы должны иметь возможность провести встречу с кем угодно, если это необходимо, чтобы достичь мира, - сказала конгрессмен.

Также она отметила, что темой разговора был мир в Сирии.

"Что бы вы ни думали о Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение любой мирной договоренности, нужно вести диалог с ним. Сирийцы решат, что с ним будет, а также каким будет правительство, а для меня главное - добиться прекращения войны ", - подчеркнула законодатель.