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Конгрессмен США заявила, что встретилась с Б.Асадом в Сирии

Конгрессмен США заявила, что встретилась с Б.Асадом в Сирии

Киев • УНН

 • 7520 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Член палаты представителей Конгресса США Тулса Хаббард посетила Сирию и встретилась с президентом этой страны Башаром Асадом. Законодатель рассказала об этом в интервью телекомпании CNN, передает УНН.

Т.Габбард подтвердила, что находилась в Сирии четыре дня и пообщалась с ее лидером.

"Сначала я не планировала встречаться с ним, но когда появилась возможность, я ею воспользовалась. Я считаю, что если уж мы заявляем: страдание сирийцев нам не безразличны, то мы должны иметь возможность провести встречу с кем угодно, если это необходимо, чтобы достичь мира, - сказала конгрессмен.

Также она отметила, что темой разговора был мир в Сирии.

"Что бы вы ни думали о Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение любой мирной договоренности, нужно вести диалог с ним. Сирийцы решат, что с ним будет, а также каким будет правительство, а для меня главное - добиться прекращения войны ", - подчеркнула законодатель.

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