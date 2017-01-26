Конгресмен США заявила, що зустрілася з Б.Асадом в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Член палати представників Конгресу США Тулса Габбард відвідала Сирію і зустрілася з президентом цієї країни Башаром Асадом. Законодавець розповіла про це в інтерв'ю телекомпанії CNN, передає УНН.
Т.Габбард підтвердила, що перебувала в Сирії чотири дні і поспілкувалася з її лідером.
“Спочатку я не планувала зустрічатися з ним, але коли з’явилася можливість, я нею скористалася. Я вважаю, що якщо вже ми заявляємо: страждання сирійців нам не байдужі, то ми повинні мати можливість провести зустріч з ким завгодно, якщо це потрібно, щоб досягти миру, — сказала конгресмен.
Також вона зазначила, що темою розмови був мир в Сирії.
“Що б ви не думали про Асада, факт у тому, що він президент Сирії. Щоб з’явився шанс на укладення будь-якої мирної домовленості, потрібно вести діалог з ним. Сирійці вирішать, що з ним буде, а також яким буде уряд, а для мене головне — домогтися припинення війни”, — підкреслила законодавець.