Конгресс США нашел альтернативу оглашения россии государством-спонсором терроризма - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Руководство Конгресса США работает над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего россию как "государство-агрессор", сообщает The Hill, пишет УНН.
Детали
Такое обозначение предоставит президенту США новые полномочия по санкциям против российских чиновников; однако помощник из Палаты представителей от Республиканской партии назвал это «полуфабрикатным» ответом на требование Президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы США объявили россию государством, поддерживающим терроризм.
Проект текста обсуждается между администрацией и руководством Конгресса США, сообщили The Hill помощники из Конгресса, критикуя усилия за то, что они не налагают на москву каких-либо серьезных затрат.
«Зеленский запросил статус государства-спонсора терроризма, а вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США - нет никаких правовых оснований для этого», — сказал The Hill помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.
«Это недоработанная пиар-мера, которая не накажет россию и не поможет украинскому народу», — добавил помощник конгрессмена.
В версии проекта текста, полученной эксклюзивно The Hill, говорится, что президент США после принятия меры может объявить россию «государством-агрессором» и имеет право «обозначить любое иностранное государство» как государство-агрессор, если президент определяет его причастность к актам агрессии против Украины.
Проект текста позволяет президенту США вводить санкции против любого человека, который «несет ответственность за преступление агрессии, участвует или является соучастником», как указано в законопроекте.
Базирующиеся в США организации гражданского общества, поддерживающие Украину, выступили с совместным заявлением, в котором возражают против законодательства относительно "государства-агрессора". Заявление подписали Украинский комитет конгресса Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и Razom for Ukraine.
Дополнение
Ярлык государства-спонсора терроризма изолировал бы москву на международном уровне и вынудил бы США заставить страны, взаимодействующие с кремлем, платить за это цену.
Администрация Байдена отвергла это, заявив, что такая мера свяжет руки США в отношениях с россией в целом и будет препятствовать любым дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны рф против Украины.
«Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое помогло бы нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса государства-спонсора терроризма, что… имеет некоторые непредвиденные последствия», — сказал ранее в интервью CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен.