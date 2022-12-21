Конгрес США знайшов альтернативу оголошення росії державою-спонсором тероризму - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Керівництво Конгресу США працює над якнайшвидшим внесенням законопроекту, що засуджує росію як "державу-агресор", повідомляє The Hill, пише УНН.
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Таке позначення надасть президентові США нові повноваження щодо санкцій проти російських чиновників; однак помічник з Палати представників від Республіканської партії назвав це "напівфабрикатною" відповіддю на вимогу Президента України Володимира Зеленського про те, щоб США оголосили росію державою, яка підтримує тероризм.
Проект тексту обговорюється між адміністрацією та керівництвом Конгресу США.
«Зеленський запросив статус держави-спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена сказала їм, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в національному, ні в міжнародному законодавстві США – немає жодних правових підстав для цього», — сказав The Hill помічник конгресмена, знайомий із переговорами.
«Це недопрацьований піар-захід, який не покарає росію і не допоможе українському народу», — додав помічник конгресмена.
У версії проекту тексту, отриманій ексклюзивно The Hill, йдеться, що президент США після вжиття заходу може оголосити росію «державою-агресором» і має право «позначити будь-яку іноземну державу» як державу-агресор, якщо президент визначає її причетність до актів агресії проти України
Проект тексту дозволяє президенту США вводити санкції проти будь-якої людини, яка «несе відповідальність за злочин агресії, бере участь або є співучасником», як зазначено у законопроекті.
Організації громадянського суспільства, що базуються в США і підтримують Україну, виступили із спільною заявою, у якій заперечують проти законодавства щодо "держави-агресора". Заяву підписали Український комітет конгресу Америки, Об'єднаний балтійсько-американський національний комітет та Razom for Ukraine.
Доповнення
Ярлик держави-спонсора тероризму ізолював би москву на міжнародному рівні і змусив США зробити так, щоб країни, що взаємодіють з кремлем, платити за це ціну.
Адміністрація Байдена відкинула це, заявивши, що такий захід зв'яже руки США у відносинах з росією загалом і перешкоджатиме будь-яким дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни рф проти України.
«Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допомогло б нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням статусу держави-спонсора тероризму, що… має деякі непередбачені наслідки», — сказав раніше в інтерв'ю CNN Держсекретар США Ентоні Блінкен.