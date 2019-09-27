Конгресс США одобрил продажу Польши истребителей F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Конгресс США выразил согласие на продажу Польши 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН.
“Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современных самолетов F-35. Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену”, — написал Блащак в Twitter.
Как сообщило 11 сентября Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, американская администрация приняла решение продать Польше 32 самолета, 33 турбореактивных двухконтурных двигателя F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующее оборудование.
Стоимость контракта — 6,5 млрд долларов. Однако власти Польши заявили, что это стартовая цена и они намерены добиться ее снижения в ходе переговоров.
Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 27, 2019