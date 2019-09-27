Конгрес США схвалив продаж Польщі винищувачів F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Конгрес США висловив згоду на продаж Польщі 32 винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35. Про це заявив в п’ятницю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН.
“Конгрес США висловив згоду на продаж Польщі 32 сучасних літаків F-35. Це один з останніх кроків перед укладенням договору, але це не кінець нашої роботи. Ми зробимо все можливе, щоб отримати якомога вигіднішу ціну”, — написав Блащак в Twitter .
Як повідомило 11 вересня Управління Міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки DSCA (Defense Security Cooperation Agency), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, американська адміністрація прийняла рішення продати Польщі 32 літаки, 33 турбореактивних двоконтурних двигуна F- 135 розробки Pratt & Whitney, а також супутнє обладнання.
Вартість контракту — 6,5 млрд доларів. Однак влада Польщі заявила, що це стартова ціна і вони мають намір домогтися її зниження в ході переговорів.
Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 27, 2019