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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77368 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111094 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146548 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196446 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280296 просмотра

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Конгресс США окончательно принял COVID-план Байдена на 1,9 трлн долларов

Конгресс США окончательно принял COVID-план Байдена на 1,9 трлн долларов

Киев  •  УНН

 • 19264 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

За предложение проголосовали 220 конгрессменов, а против — 211. Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе. Ранее Палата представителей одобрила проект. Ожидается, что 12 марта Джо Байден подпишет документ.

Цитата

“Вакцинированный американец — это единственный способ победить пандемию, вернуть экономику в нужное русло и вернуть нам жизнь и наших близких. Вот почему американский план спасения был настолько критическим. Этот законопроект представляет собой историческую победу для американского народа. Я с нетерпением жду его подписания позже на этой неделе”, - сказал Байден.

Что предусматривает План спасения Америки от Байдена

В январе текущего года президент Байден выступил с заявлением по поводу плана стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Согласно представленному плану, более 400 млрд долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить ввод 100 млн доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев, которые отвечают определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральную помощь по безработице в 400 долларов вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из жилья, арендуемого и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 млрд долларов, также будут предложены гранты и займы малому бизнесу.

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