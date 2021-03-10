Конгресс США окончательно принял COVID-план Байдена на 1,9 трлн долларов

Детали

За предложение проголосовали 220 конгрессменов, а против — 211. Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе. Ранее Палата представителей одобрила проект. Ожидается, что 12 марта Джо Байден подпишет документ.

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“Вакцинированный американец — это единственный способ победить пандемию, вернуть экономику в нужное русло и вернуть нам жизнь и наших близких. Вот почему американский план спасения был настолько критическим. Этот законопроект представляет собой историческую победу для американского народа. Я с нетерпением жду его подписания позже на этой неделе”, - сказал Байден.

Что предусматривает План спасения Америки от Байдена

В январе текущего года президент Байден выступил с заявлением по поводу плана стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Согласно представленному плану, более 400 млрд долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить ввод 100 млн доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев, которые отвечают определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральную помощь по безработице в 400 долларов вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из жилья, арендуемого и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 млрд долларов, также будут предложены гранты и займы малому бизнесу.