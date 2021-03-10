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Конгрес США остаточно прийняв COVID-план Байдена на 1,9 трлн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії президента Джо Байдена в розмірі 1,9 трильйона доларів. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За пропозицію проголосували 220 конгресменів, а проти — 211. Це останній етап розгляду пакета в Конгресі. Раніше Палата представників схвалила проект. Очікується, що 12 березня Джо Байден підпише документ.

Цитата

“Вакцинований американець — це єдиний спосіб перемогти пандемію, повернути економіку в потрібне русло і повернути нам життя та наших близьких. Ось чому американський план порятунку був настільки критичним. Цей законопроект являє собою історичну перемогу для американського народу. Я з нетерпінням чекаю його підписання пізніше цього тижня”, — сказав Байден.

Що передбачає План порятунку Америки від Байдена

У січні поточного року президент Байден виступив із заявою з приводу плану стимулювання американської економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю 1,9 трильйона доларів.

Відповідно до представленого плану, понад 400 мільярдів доларів будуть витрачені на вакцинацію, проведення тестів, появу нових робочих місць у сфері охорони громадського здоров’я, відкриття шкіл та виплату відпускних за сімейними обставинами, а також на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.

Частина американців, які відповідають певним критеріям, отримають додатково 1400 доларів у вигляді прямих виплат. Люди, що залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральну допомогу з безробіття в 400 доларів аж до вересня 2021 року.

План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з житла, що орендується, і вилучень банками майна, закладеного під іпотечні кредити.

Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх 7,25 доларів на годину до 15 доларів на годину.

Відомства і компанії в сфері громадського транспорту отримають допомогу обсягом 20 мільярдів доларів, також будуть запропоновані гранти і позики малому бізнесу.

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