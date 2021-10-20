Конфликт Веревского и семьи Давыденко за "Агродом" вышел на новый уровень: о грубом рейдерстве "Кернел" хотят рассказать иностранцам

Кроме украинского, сайт имеет английскую и польскую версию, и не случайно. Именно на Варшавской бирже размещены и торгуются акции “Кернел”, инвесторы которого могут не догадываться, какую на самом деле ведет деятельность компания, чтобы достичь прибыли и действительно ли такая деятельность соответствует международным практикам, на которые ориентируются инвесторы.

Но кроме инвесторов, сайт “Агрбарон” будет полезным и потенциальным украинским партнерам “Кернел”, которым предлагают привлекательные условия, но о “сыре в мышеловке” умалчивают.

“Этот кейс является примером того, как агрохолдинг „Кернел“ создает скандальные ситуации, связанные с попыткой увеличить собственный банк земли в разных областях Украины. Дело получило значительный общественный и профессиональный резонанс. Его обсуждают аграрии, юристы, чиновники, политики, крестьяне.

Агрохолдинг „Кернел“ неоднократно обвиняли в грубом нарушении законов, монополизации аграрного рынка страны, попрании прав фермеров, создании экологически опасных производств, нарушении налоговых правил.

Рассказ о подходы и принципы, которые исповедует агрохолдинг „Кернел“ и связанные с ним лица и компании, поможет средним и малым сельхозпредприятиям уберечь себя от потенциальных проблем, потери имущества и земельного банка”, — отмечают в описании сайта.

На сайте содержится подробный рассказ о том, как начиналось партнерство “Агродома” с “Кернел” и чем все закончилось: захватом и поглощением со стороны Веревского. Последний воспользовался смертью Валерия Давыденко и формальным “крючком” — когда банк не смог перевести своевременно оплату процентов за предоставленный кредит “Кернел” расценил это как невыполнение условий договора и захватил доли “Агродома”, что было прямо запрещено условиями настоящего договора.

“Причина проблем — отказ банка-нерезидента, в котором была аккумулирована соответствующая сумма, провести платеж. Банк потребовал уточнить назначение платежа, поскольку соглашение между компаниями-нерезидентами касалось поставки продукции, а не кредитных отношений.

В условиях глобального карантина решения данной проблемы могло забрать более 10 дней, в течение которых должны были состояться выплаты процентов по соглашению между компаниями-нерезидентами.

Несмотря на форс-мажор, в другом международном банке были аккумулированы средства. 22 мая 2020 года был успешно проведен пробный платеж (50 тысяч долларов), а остальные планировалось 23 мая 2020 года. 23 мая 2020 года Валерий Давыденко был найден мертвым ”, - говорится в тексте.

При этом Андрей Веревский давал гарантии сохранения права собственности на “Агродом” за Валентиной Давыденко, матерью Валерия.

“Поэтому он будет привлечен к судебным процессам по возвращению корпоративных прав на „Агродом“ настоящей владелице”, — отметили у Давыденко.

Как оказалось, Веревский захватил “Агродом” не для развития агрокомпании, а для её уничтожения.

“Под управлением „Кернел“ „Агродом“ впервые за много лет понес убытки по итогам года (2020). Долг компании в 2020 году вырос до 1,3 млрд долларов”, — сообщает сайт “Агробарон”.

Отмечается, что семья покойного Валерия Давыденко в судах сейчас отстаивает возвращение “Агродома” в собственность Валентины Давиденко, которая и была 100% бенефициаром агрокомпании до появления там Веревского, а также требует от Веревского вернуть выручку от урожая-2020 (около 30 млн долларов). При этом семья Давыденко готова признать долги “Агродома” перед “Кернел” по займу и рассчитаться включая процентами, пеней и обоснованными штрафами.

Подробно об истории конфликта семьи Валерия Давыденко и Андрея Веревского читайте на сайте “Агробарон”.