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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичного полицейского, участвовавшего в инциденте, уволили

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичного полицейского, участвовавшего в инциденте, уволили

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 18:37  •  4847 просмотра

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Сотрудника киевской полиции, который вмешался в конфликт между бывшим военнослужащим Дмитрием Павловым и вероятными охранниками народного депутата Николая Тищенко в Днепре, уволили.

Полицейского, который участвовал в инциденте с экс-военным и охраной нардепа Николая Тищенко в Днепре, уволили. Об этом Суспільному сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, передает УНН.

Ранее Страшок подтвердила информацию, что человек в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и вероятно охранниками нардепа Николая Тищенко в Днепре, является сотрудником полиции Киева.

По ее словам, мужчина на видео является сотрудником полиции Киева, который находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

"По их завершению правоохранитель вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина относительно совершения преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - сообщила она.

Сейчас, отметила Анна Страшок, назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

Также она добавила, что следственные действия, в которых участвовал правоохранитель, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Относительно того, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранительница сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.

Добавим

По данным СМИ, в полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат21 июня 2024, 18:51 • 100680 просмотров

Напомним

В соцсетях выложили видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину

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Антонина Туманова

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