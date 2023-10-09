Конфликт на Ближнем Востоке создает новые риски для мировой экономики - Reuters

Детали

Ошеломляющее нападение террористов в Израиле увеличило вероятность более широкого конфликта на Ближнем Востоке и усилило ощущение глобальной нестабильности, вызванной российскими военными действиями в Украине.

Для обнаружения воздействия может потребоваться время, и это будет зависеть от того, как долго продлится конфликт, насколько интенсивным он будет и распространится ли он на другие части региона.

«Слишком рано говорить», каковы могут быть последствия, хотя рынки нефти и акций могут пострадать, сказал Агустин Карстенс, генеральный директор Банка международных расчетов, в своей презентации для Национальной ассоциации бизнес-экономики.

Война может, по крайней мере, добавить непредсказуемый набор сил к глобальной экономике, которая уже замедлилась, и к рынкам США, которые все еще адаптируются к вероятности того, что Федеральная резервная система будет поддерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидали многие инвесторы.

«Любой источник экономической неопределенности задерживает принятие решений, повышает премии за риск, и особенно с учетом этого региона. есть опасения по поводу того, где именно откроется нефть», — сказал Карл Танненбаум, главный экономист Northern Trust.

«Рынки также будут следить за тем, как выглядят сценарии», — сказал он, и будет ли эта вспышка насилия развиваться иначе после десятилетий нестабильности на Ближнем Востоке.

Дополнение

Этот и связанные с ним вопросы, вероятно, будут занимать важное место в повестке дня мировых финансовых лидеров, которые собираются на этой неделе в Марокко на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы подвести итоги глобальной экономики, которая остается в глубоком состоянии изменения из-за пандемии и роста. торговая напряженность.

Для центральных банков возникает проблема: может ли война на Ближнем Востоке привести к новому инфляционному давлению – регион является домом не только для крупных производителей нефти, таких как Иран и Саудовская Аравия, но и для основных судоходных путей через Суэцкий залив.

Представители Федеральной резервной системы назвали последние высокие цены на энергоносители возможным риском для своих прогнозов постепенного снижения инфляции, а также сказали, что, по их мнению, экономика США, скорее всего, избежит рецессии - при отсутствии какого-то неожиданного внешнего шока.

Поскольку в настоящее время в крупном нефтедобывающем регионе продолжается конфликт, трейдеры и крупные игроки, такие как Иран и Саудовская Аравия, будут внимательно следить за тем, произойдет ли новый всплеск цен, в то время как торговля на рынках облигаций и фондовых рынках в ближайшие дни покажет, как рынки предсказывают вероятный случай.

Представители ФРС уже наблюдали недавний рост доходности казначейских облигаций США в знак того, что инвесторы, возможно, подтолкнули финансовые условия к пределам, необходимым для охлаждения инфляции, и повысили риск слишком резкого экономического замедления.

Поскольку война Израиля с ХАМАС усиливает опасения по поводу глобальной экономики, она может обратить вспять эту тенденцию, если капитал устремится к относительной безопасности казначейских облигаций США, как это часто бывает во время потенциального кризиса.

В то время как падение рыночных процентных ставок при других обстоятельствах можно рассматривать как возможный источник восстановления инфляции, побуждая потребителей и предприятия брать взаймы и тратить, контекст может привести к другому выводу с упором на предполагаемые риски для экономики новой региональной войны.

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