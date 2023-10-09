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Конфлікт на Близькому Сході створює нові ризики для світової економіки - Reuters

Конфлікт на Близькому Сході створює нові ризики для світової економіки - Reuters

Київ • УНН

 • 666245 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Спалах військового конфлікту на Близькому Сході може змусити керівників центральних банків боротися з новими інфляційними тенденціями, а також завдати удару по економічній впевненості. Це припало на той період, коли банкіри висловлювали зростаючу надію на стримування стрибка цін, викликаного пандемією та вторгнення росії в Україну у 2022 році. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Приголомшливий напад терористів в Ізраїлі збільшив ймовірність виникнення ширшого конфлікту на Близькому Сході та поглибив відчуття глобальної нестабільності, викликаного російськими військовими діями в Україні.

Для виявлення впливу може знадобитися час, і це залежатиме від того, як довго триватиме конфлікт, наскільки інтенсивним він буде і чи пошириться на інші частини регіону.

«Занадто рано говорити», які можуть бути наслідки, хоча ринки нафти та акцій можуть зазнати негативного впливу, сказав Агустін Карстенс, генеральний директор Банку міжнародних розрахунків, у своїй презентації для Національної асоціації бізнес-економіки.

Війна може принаймні додати непередбачуваний набір сил до глобальної економіки, яка вже сповільнювалася, і до ринків США, які все ще адаптуються до ймовірності того, що Федеральна резервна система підтримуватиме високі процентні ставки довше, ніж очікували багато інвесторів.

«Будь-яке джерело економічної невизначеності затримує прийняття рішень, підвищує премії за ризик, і особливо з огляду на цей регіон... існує побоювання щодо того, де саме відкриється нафта», — сказав Карл Танненбаум, головний економіст Northern Trust.

«Ринки також стежитимуть за тим, як виглядають сценарії», — сказав він, і чи буде цей спалах насильства розвиватися інакше після десятиліть нестабільності на Близькому Сході.

Доповнення

Це та пов’язані з ним питання, ймовірно, будуть займати важливе місце в порядку денному світових фінансових лідерів, які збираються цього тижня в Марокко на зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, щоб підбити підсумки глобальної економіки, яка залишається в глибокому стані зміни через пандемію та зростання. торгова напруженість.

Для центральних банків постає проблема: чи може війна на Близькому Сході призвести до нового інфляційного тиску – регіон не лише є домом для великих виробників нафти, таких як Іран і Саудівська Аравія, але також і до основних судноплавних шляхів через Суецьку затоку.

Представники Федеральної резервної системи назвали останні високі ціни на енергоносії можливим ризиком для своїх прогнозів поступового зниження інфляції, а також сказали, що, на їхню думку, економіка США, швидше за все, уникне рецесії - за відсутності якогось несподіваного зовнішнього шоку.

Оскільки зараз у великому нафтовидобувному регіоні триває конфлікт, реакція трейдерів і таких великих гравців, як Іран і Саудівська Аравія, буде уважно спостерігати, щоб побачити, чи не настане новий сплеск цін, тоді як торгівля на ринках облігацій і фондових ринках найближчими днями покаже, як ринки передбачають ймовірний випадок.

Представники ФРС вже спостерігали за нещодавнім зростанням дохідності казначейських облігацій США в знаки того, що інвестори, можливо, підштовхнули фінансові умови до меж, необхідних для охолодження інфляції, і підвищили ризик надто різкого економічного уповільнення.

Оскільки війна Ізраїлю з ХАМАС посилює занепокоєння щодо глобальної економіки, вона може змінити цю тенденцію, якщо капітал кинеться до відносної безпеки казначейських облігацій США, як це часто трапляється під час потенційної кризи.

У той час як падіння ринкових процентних ставок за інших обставин може розглядатися як можливе джерело відновлення інфляції, заохочуючи споживачів і підприємства позичати й витрачати, контекст може привести до іншого висновку з наголосом на передбачуваних ризиках для економіки нової регіональної війни.

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