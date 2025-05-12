Конфискация активов рф, поддержка Украины, вступление в ЕС и не только: детали встречи Стефанчука и Мацолы

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с Президентом Европейского Парламента Робертой Мецолой. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента, передает УНН.

Детали

Спикер поблагодарил за принципиальную позицию Европейского Парламента. Отмечается, что за время работы нынешнего созыва было принято 7 резолюций в поддержку Украины.

Стефанчук также отметил документ о депортированных россией украинских детях после начала полномасштабного вторжения и призвал Европарламент признать массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Это станет важным сигналом справедливости, говорится в сообщении.

Отдельно Стефанчук и Мецола обсудили разблокировку переговорного Кластера 1 по вступлению в ЕС, сохранение евроинтеграционного единства Украины и Молдовы, укрепление военной помощи и конфискацию активов рф.

Мы готовы к режиму прекращения огня как первому шагу к переговорам, но без каких-либо уступок в вопросах территорий, обороны и суверенитета. Только сила останавливает агрессора - подчеркнул спикер Верховной Рады.

Напомним

Евросоюз и страны-члены выделили Украине €140 млрд помощи, из которых €50 млрд – военная. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал к интеграции вместо логики помощи.