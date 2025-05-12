Конфіскація активів рф, підтримка України, вступ в ЄС і не лише: деталі зустрічі Стефанчука і Мацоли

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із Президенткою Європейського Парламенту Робертою Мецолою. Про це повідомила пресслужба українського парламенту, передає УНН.

Спікер подякував за принципову позицію Європейського Парламенту. Зазначається, що за час роботи нинішнього скликання було ухвалено 7 резолюцій на підтримку України.

Стефанчук також відзначив документ щодо депортованих росією українських дітей після початку повномасштабного вторгнення і закликав Європарламент визнати масову депортацію кримських татар актом геноциду. Це стане важливим сигналом справедливості, йдеться в повідомленні.

Окремо Стефанчук і Мецола обговорили розблокування переговорного Кластеру 1 щодо вступу в ЄС, збереження євроінтеграційної єдності України та Молдови, зміцнення військової допомоги та конфіскацію активів рф.

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