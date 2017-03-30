Коммунальщики проводят обследование ливнестоков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48030 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104280 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160353 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117579 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113134 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104673 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107179 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103663 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154625 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 29 марта. УНН. На балансовом содержании КП ДЭУ районов находятся 29723 единицы водостоков и 13787 единиц сливоприемных колодцев системы дождевой канализации. Об этом сообщили в ответе на информаций запрос КК "Киевавтодор".

"На балансовом содержании КП ДЭУ районов, подчиненных коммунальной корпорации" Киевавтодор ", находятся 29723 единицы водостоков и 13787 единиц сливоприемных колодцев системы дождевой канализации. На сегодняшний день сформирован соответствующий график их очистки начиная с марта месяца ", - говорится в сообщении.

Как было отмечено, что обследование технического состояния коллекторов дождевой канализации будет завершено до 1 апреля 2017 года, по результатам которого будут определены окончательные объемы работ по очистке, ремонту и реконструкции коллекторов дождевой канализации на 2017 год.

По их словам, в соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.02.2012 г.. № 5 4 "Об утверждении технических правил ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов" стоки, решетки системы поверхностного водоотвода и дождеприемные колодцы очищают весной после освобождения от талых вод и после уборки с лотков технологических материалов.

"Повторяют эту операцию при необходимости (при выявлении после ливней недостаточной пропускной способности) и перед началом зимнего сезона", - добавили они.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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