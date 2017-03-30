Коммунальщики проводят обследование ливнестоков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На балансовом содержании КП ДЭУ районов находятся 29723 единицы водостоков и 13787 единиц сливоприемных колодцев системы дождевой канализации. Об этом сообщили в ответе на информаций запрос КК "Киевавтодор".
"На балансовом содержании КП ДЭУ районов, подчиненных коммунальной корпорации" Киевавтодор ", находятся 29723 единицы водостоков и 13787 единиц сливоприемных колодцев системы дождевой канализации. На сегодняшний день сформирован соответствующий график их очистки начиная с марта месяца ", - говорится в сообщении.
Как было отмечено, что обследование технического состояния коллекторов дождевой канализации будет завершено до 1 апреля 2017 года, по результатам которого будут определены окончательные объемы работ по очистке, ремонту и реконструкции коллекторов дождевой канализации на 2017 год.
По их словам, в соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.02.2012 г.. № 5 4 "Об утверждении технических правил ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов" стоки, решетки системы поверхностного водоотвода и дождеприемные колодцы очищают весной после освобождения от талых вод и после уборки с лотков технологических материалов.
"Повторяют эту операцию при необходимости (при выявлении после ливней недостаточной пропускной способности) и перед началом зимнего сезона", - добавили они.