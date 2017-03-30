Комунальники проводять обстеження зливостоків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На балансовому утриманні КП ШЕУ районів перебувають 29723 одиниці зливоприймачів та 13787 одиниць зливоприймальних колодязів системи дощової каналізації. Про це УНН повідомили у відповіді на інформацій запит КК “Київавтодор”.
“На балансовому утриманні КП ШЕУ районів, підпорядкованих комунальній корпорації „Київавтодор“, перебувають 29723 одиниці зливоприймачів та 13787 одиниць зливоприймальних колодязів системи дощової каналізації. На сьогоднішній день сформований відповідний графік їх очищення починаючи з березня місяця,” — йдеться в повідомленні.
Як було зазначено, що обстеження технічного стану колекторів дощової каналізації буде завершено до 1 квітня 2017 року, за результатами якого буде визначено остаточні обсяги робіт по очищенню, ремонту та реконструкції колекторів дощової каналізації на 2017 рік.
З їх слів, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 5 4 “Про затвердження технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів” зливостоки, решітки системи поверхневого водовідведення та зливоприймальні колодязі очищують навесні після звільнення від талих вод та після прибирання з лотків технологічних матеріалів.
“Повторюють цю операцію за потреби (при виявленні після злив недостатньої пропускної здатності) та перед початком зимового сезону,” — додали вони.