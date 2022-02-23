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Компромисс найден: в обновленном указе о введении режима ЧС в Украине убрали почти все спорные пункты

Киев • УНН

 • 330028 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. У обновленном указе Президента Украины Владимира Зеленского о введении режима чрезвычайного положения убрали все спорные пункты. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки “уже собирается”, а значит в ближайшее время решение будет озвучено, пишет УНН.

Цитата

“В обновленном указе убрали все спорные пункты…Можно сказать, компромисс найден.
Комитет обороны уже собирается”, - написал нардеп.

Детали

Отмечается, что из спорных пунктов в силе остается: запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.

Добавим

Главы фракций направили письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому об изменении указа о введении режима чрезвычайного положения в Украине.

На повестке стояли некоторые пункты, которые описаны в указе, а именно:
- осмотр граждан и имущества;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- регулирование теле- и радиоцентров.

Сегодня совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.

На сайте ВР опубликован зарегистрированный проект Указа Президента Украины о введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа.

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