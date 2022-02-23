Компроміс знайдено: в оновленому указі про запровадження режиму НС в Україні прибрали майже всі спірні пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. В оновленому указі Президента України Володимира Зеленського про введення режиму надзвичайного стану прибрали всі спірні пункти. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки "вже збирається", а значить найближчим часом рішення буде озвучено, пише УНН.
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“В оновленому указі прибрали всі спірні пункти... Можна сказати, компроміс знайдений. Комітет оборони вже збирається", - написав нардеп.
Деталі
Відзначається, що зі спірних пунктів в силі залишається: заборона на виготовлення та поширення інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
Додамо
Голови фракцій направили лист Президенту України Володимиру Зеленському про зміну Указу Про введення режиму надзвичайного стану в Україні.
На порядку стояли деякі пункти, які описані в указі, а саме:
- огляд громадян і майна;
- заборона на виготовлення та поширення інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- регулювання теле - і радіоцентрів.
Сьогодні Рада з національної безпеки і оборони України прийняла рішення про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Також повідомлялося, що після рішення РНБО ВР може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.
На сайті ВР опубліковано зареєстрований проект Указу Президента України Про введення надзвичайного стану та проект закону Про прийняття цього Указу.