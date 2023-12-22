Компенсация за хакерскую атаку: "Киевстар" отменяет следующую плату за тариф для всех пользователей
Киев • УНН
Киевстар компенсирует абонентам тарифные периоды после хакерской атаки с автоматической отменой плановых платежей за услуги мобильного и домашнего интернета.
Киевстар начал процедуру компенсации, абонентам, которые пострадали от хакерской атаки на оператора мобильной связи на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора передает УНН.
Детали
В компании отмечают, что отменяют следующую плату за тариф, "чтобы поблагодарить за доверие" украинцев.
Все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся и вам начислятся все объемы по тарифу
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В частности у абонентов, которые пользуются:
- предоплаченным тарифом, не будет сниматься плата за тариф, которая должна была планово сняться после 22.12.2023
- контрактом, не будет сниматься плата за тариф, которая должна была ежедневно сниматься с 22.12.2023 по 21.01.2024 (включительно)
Кроме того, у пользователей тарифа домашнего интернета и тарифа "Все вместе" не будет сниматься плата, которая должна была планово сняться 01.01.2024.
Дополнение
С 22 декабря абоненты Киевстар начали получать сообщения о том, что мобильный оператор отменяет ежедневную плату по тарифу на период с 22.12.2023 по 21.01.24 включительно и предоставляет обычный пакет услуг.
Напомним,
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
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Компенсация за хакерскую атаку: "Киевстар" отменяет следующую плату за тариф для всех пользователей
Киевстар компенсирует абонентам тарифные периоды после хакерской атаки с автоматической отменой плановых платежей за услуги мобильного и домашнего интернета.
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