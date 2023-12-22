Компенсация за хакерскую атаку: "Киевстар" отменяет следующую плату за тариф для всех пользователей

Киевстар начал процедуру компенсации, абонентам, которые пострадали от хакерской атаки на оператора мобильной связи на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора передает УНН.

Детали

В компании отмечают, что отменяют следующую плату за тариф, "чтобы поблагодарить за доверие" украинцев.

Все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся и вам начислятся все объемы по тарифу - объяснили в компании.

"Киевстар" официально сообщил, что восстановил все пострадавшие от хакерской атаки базовые сервисы

В частности у абонентов, которые пользуются:

- предоплаченным тарифом, не будет сниматься плата за тариф, которая должна была планово сняться после 22.12.2023

- контрактом, не будет сниматься плата за тариф, которая должна была ежедневно сниматься с 22.12.2023 по 21.01.2024 (включительно)

Кроме того, у пользователей тарифа домашнего интернета и тарифа "Все вместе" не будет сниматься плата, которая должна была планово сняться 01.01.2024.

Дополнение

С 22 декабря абоненты Киевстар начали получать сообщения о том, что мобильный оператор отменяет ежедневную плату по тарифу на период с 22.12.2023 по 21.01.24 включительно и предоставляет обычный пакет услуг.

Напомним,

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

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