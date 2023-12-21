"Киевстар" официально сообщил, что восстановил все пострадавшие от хакерской атаки базовые сервисы

Мобильный оператор "Киевстар" (Kyivstar) официально сообщил сегодня, что полностью восстановил все базовые сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки, передает УНН.

Наконец можем сообщить, что полностью восстановили все базовые сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки - говорится в сообщении Kyivstar в Facebook.

В компании на этом фоне также сообщили, что отменяют следующую плановую плату за тариф для своих пользователей и выделяют 100 000 000 гривен на нужды ВСУ. "Плановая тарифная плата не будет взиматься у всех", - указали в Kyivstar.

"Киевстар" полностью восстановил все услуги компании