"Киевстар" полностью восстановил все услуги компании

Оператор мобильной связи "Киевстар" восстановил все услуги компании после мощной кибератаки. Об этом сообщил президент "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы восстановили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последнюю услугу, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. То есть все услуги "Киевстар" полностью работают, работают без каких-либо ограничений - сказал Александр Комаров.

Детали

Президент компании также сообщил, что из-за сбоя безусловно произошел отток абонентов, но пока их точное количество не просчитано. "Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и, думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней",- отметил он.

Также Александр Комаров отметил, что "Киевстар" сделали фундаментальные выводы, которые будут касаться многих компаний, которые существенно зависят от IT инфраструктуры, которые помогут в будущем уберечься от новых рисков.

Напомним

12 декабря на сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя.

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