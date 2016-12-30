Компартия заявила о принятии в ЕСПЧ ее жалобы на запрет участия в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Коммунистической партии, которая в июле направила в ЕСПЧ материалы о "снятии Компартии с выборов" и "попытке запрета КПУ". Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передает УНН.
"20 декабря 2016 г. в адрес ЦК КПУ поступило письмо-подтверждение с подписью секретаря ЕСПЧ, в котором указано, что Европейский суд по правам человека начинает рассмотрение жалобы Компартии по существу", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 декабря 2015 г. Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Сейчас КПУ обжалует соответствующее постановление в Киевском апелляционном административном суде.
В декабре этого года в Окружной административный суд Киева поступил иск от Коммунистической партии Украины из-за отказа Министерства юстиции зарегистрировать изменения в устав партии.