Компартія заявила про прийом у ЄСПЛ її скарги на заборону участі у виборах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу Комуністичної партії, яка в липні направила до ЄСПЛ матеріали про "зняття Компартії з виборів" і "спроби заборони КПУ". Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, передає УНН.

"20 грудня 2016 року в адресу ЦК КПУ надійшов лист-підтвердження за підписом секретаря ЄСПЛ, в якому зазначено, що Європейський суд з прав людини розпочинає розгляд скарги Компартії по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня 2015 Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України. Наразі, КПУ оскаржує відповідну постанову в Київському апеляційному адміністративному суді.

У грудні цього року До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Комуністичної партії України через відмову Міністерства юстиції зареєструвати зміни до статуту партії.

Українські Національні Новини

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