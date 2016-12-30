Компартія заявила про прийом у ЄСПЛ її скарги на заборону участі у виборах

"20 грудня 2016 року в адресу ЦК КПУ надійшов лист-підтвердження за підписом секретаря ЄСПЛ, в якому зазначено, що Європейський суд з прав людини розпочинає розгляд скарги Компартії по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня 2015 Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України. Наразі, КПУ оскаржує відповідну постанову в Київському апеляційному адміністративному суді.

У грудні цього року До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Комуністичної партії України через відмову Міністерства юстиції зареєструвати зміни до статуту партії.