Компания из дела Сенниченко собирается подать в суд на ОПЗ

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"Наша компания все время работала с Одесским припортовым заводом в соответствии с действующим законодательством и никогда не нарушала взаимные договоренности. В то же время ОПЗ, а именно - Николай Парсентьев, в свой последний рабочий день в кресле врио председателя правления ОПЗ, подписал счет – требование на ООО "АГТ" по уплате штрафа в размере 38 млн грн за несвоевременный вывоз продукции, что противоречит общепринятым принципам права и правилам ведения хозяйственной деятельности. Все это время мы пытались решить этот вопрос с новыми руководителями ОПЗ, однако зашли в тупик. Поэтому сейчас думаем над тем, чтобы подать иск в суд и добиться справедливости", - сообщили в "Агро Газ Трейдинг".

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В компании отвергли все обвинения НАБУ относительно причастности “Агро Газ Трейдинг” к скандалу вокруг присвоения государственных средств.

"За период сотрудничества ООО "АГТ" уплатило на завод более 4,2 млрд грн за переработку природного газа в готовую продукцию и 74,1 млн грн, которые АО "ОПЗ" уплатило на НАК "Нафтогаз Украины" благодаря включению дополнительной стоимости в тариф на переработку", – заявила компания.

Компания АГТ заявила, что готова содействовать следствию с целью получения правоохранительными органами правдивой картины относительно взаимоотношений с ОПЗ по давальческому договору.