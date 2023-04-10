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Компанія зі справи Сенниченка збирається подати в суд на ОПЗ

Компанія зі справи Сенниченка збирається подати в суд на ОПЗ

Київ • УНН

 • 1357799 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Компанія "Агро Газ Трейдинг", яка фігурує у справі колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, планує подати позов до суду на Одеський припортовий завод через нарахування штрафу на компанію зі сторони ОПЗ, передає УНН.

Цитата

"Наша компанія весь час працювала з Одеським припортовим заводом відповідно до чинного законодавства та ніколи не порушувала взаємні домовленості. Водночас ОПЗ, а саме - Микола Парсентьєв, в свій останній робочий день у кріслі тво голови правління ОПЗ, підписав рахунок – вимогу на ТОВ "АГТ" щодо сплати штрафу в розмірі 38 млн грн за несвоєчасне вивезення продукції, що суперечить загальноприйнятим принципам права та правилам ведення господарської діяльності. Весь цей час ми намагалися вирішити це питання з новими керівниками ОПЗ, однак зайшли в глухий кут. Тому наразі думаємо над тим, щоб подати позов до суду та домогтися справедливості", - повідомили в "Агро Газ Трейдинг".

Раніше

У компанії відкинули всі звинувачення НАБУ щодо причетності “Агро Газ Трейдинг” до скандалу навколо привласнення державних коштів.

"За період співпраці ТОВ "АГТ" сплатило на завод понад 4,2 млрд грн за переробку природного газу в готову продукцію та 74,1 млн грн, які АТ "ОПЗ" сплатив на НАК "Нафтогаз України" завдяки включенню додаткової вартості в тариф на переробку", – заявила компанія.

Компанія АГТ заявила, що готова сприяти слідству з метою отримання правоохоронними органами правдивої картини щодо взаємин з ОПЗ за давальницьким договором.

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