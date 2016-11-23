Компания WOG, в рамках акции "Дорога к сердцу", передала больнице на Николаевщине аппарат искусственного дыхания

"Стоимость аппарата" Ювента А "фирмы" Ютас "составляет около 400 тыс. грн, он украинского производства и является наиболее современным вариантом среди аналогичных аппаратов. Вентиляция легких при его помощи максимально воспроизводит среду легких человека, благодаря множеству различных функций он подстраивается под каждого ребенка ", - сообщили в компании.

Отметим, что около 10-ти лет компания WOG проводит благотворительные акции под названием "Дорога к сердцу" . За время последней удалось собрать сумму в 1337186 ​​грн. Все собранные деньги разделились между двумя медицинскими учреждениями, а именно Первомайской ЦГМБ и столичным центром детской кардиологии и кардиохирургии.

Как сообщал УНН, компания WOG получила знак социально ответственной компании .