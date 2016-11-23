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Компанія WOG, у рамках акції “Дорога до серця”, передала лікарні на Миколаївщині апарат штучного дихання

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У відділення дитячої реанімації Першотравневої центральної міської багатопрофільної лікарні, в рамках благодійного проекту “Дорога до серця”, який заснувала компанія “WOG”, передали апарат штучного дихання, передає УНН.

Компанія WOG, у рамках акції “Дорога до серця”, передала лікарні на Миколаївщині апарат штучного дихання

“Вартість апарату „Ювента А“ фірми „Ютас“ становить близько 400 тис. грн, він українського виробництва і є найбільш сучасним варіантом серед аналогічних апаратів. Вентиляція легенів при його допомоги максимально відтворює природне середовище легенів людини, завдяки безлічі різних функцій він підлаштовується під кожну дитину”, — повідомили в компанії.

Зазначимо, що близько 10-ти років компанія WOG проводить благодійні акції під назвою “Дорога до серця”. За час останньої вдалося зібрати суму в 1337186 ​​грн. Всі зібрані гроші розділилися між двома медичними установами, а саме Першотравневої ЦГМБ і столичним центром дитячої кардіології і кардіохірургії.

Як повідомляв УНН, компанія WOG отримала знак соціально відповідальної компанії.

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