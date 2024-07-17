Китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, проиграла апелляцию на решение Европейского Союза о признании цифровой компании "гейткипером" - платформой с особым влиянием - в соответствии с новым законом ЕС о цифровых рынках, о чем сообщили в Суде ЕС в среду, пишет УНН.

Детали

"Суд ЕС отклонил иск, поданный Bytedance (TikTok) против решения Еврокомиссии о назначении ее "гейткипером", - говорится в сообщении.

Указано, что суд отклонил иск Bytedance сегодняшним решением, принятым через восемь месяцев после подачи иска.

Суд ЕС постановил, что "Еврокомиссия имела полное право считать, что Bytedance был "гейткипером" согласно новому закону ЕС о цифровых рынках (DMA), поскольку владелец приложения для коротких видео TikTok "соответствует количественным предельным значениям, установленным в DMA, в отношении, среди прочего, его глобальной рыночной стоимости, количества пользователей TikTok в ЕС и количества лет, в течение которых это предельное значение, касающееся количества пользователей, было достигнуто".

Дополнение

Обозначенным таким образом компаниям, как указывает DW, запрещается принуждать пользователей в блоке давать согласие на доступ к услуге или определенным функциям.