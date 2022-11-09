Компания Visa присоединилась к "Дія.City"

Цитата

"Резидентство "Дія.City" позволит компании пользоваться лучшими правовыми и налоговыми условиями в Европе. А также углубит сотрудничество с украинским IT-сектором и ускорит развитие безналичной экономики Украины", - написал Федоров.

Детали

Сообщается, что в украинском офисе Visa работает около 140 работников, отвечающих за развитие платежных технологий в 17 странах. Федоров напомнил, что вместе с компанией Минцифра реализовала много совместных проектов, в частности, отстроили центр Дия.Бизнес в Буче и открыли маркетплейс Made with bravery ("Сделано с храбростью").

Напомним

С сентября жители более 50 стран сделали заказ на официальном маркетплейсе Made with bravery, где продают товары от украинских брендов.

Справочно

"Дія.City" – это особая правовая модель, действующая для IT-компаний в Украине.

Как сообщалось, в рамках "Дія.City" резиденты смогут самостоятельно выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал (9%) или налог на прибыль (18%).