Компания Visa присоединилась к "Дія.City"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одна из крупнейших мировых платежных систем, компания Visa присоединилась к "Дія.City". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Резидентство "Дія.City" позволит компании пользоваться лучшими правовыми и налоговыми условиями в Европе. А также углубит сотрудничество с украинским IT-сектором и ускорит развитие безналичной экономики Украины", - написал Федоров.
Детали
Сообщается, что в украинском офисе Visa работает около 140 работников, отвечающих за развитие платежных технологий в 17 странах. Федоров напомнил, что вместе с компанией Минцифра реализовала много совместных проектов, в частности, отстроили центр Дия.Бизнес в Буче и открыли маркетплейс Made with bravery ("Сделано с храбростью").
Напомним
С сентября жители более 50 стран сделали заказ на официальном маркетплейсе Made with bravery, где продают товары от украинских брендов.
Справочно
"Дія.City" – это особая правовая модель, действующая для IT-компаний в Украине.
Как сообщалось, в рамках "Дія.City" резиденты смогут самостоятельно выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал (9%) или налог на прибыль (18%).