"Зроблено з хоробрістю": понад 50 країн замовили товари українських брендів

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"Вже майже два місяці люди по всьому світу підтримують сміливість, купуючи українські бренди на "Made with bravery". Понад 50 країн на п'яти континентах вже здійснили замовлення. США, Канада, Велика Британія, Німеччина - топ країн-замовників. 2500 грн - середній чек", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Наразі на маркетплейсі є товари близько 300 українських брендів. Протягом вересня до глобальної ініціативи з підтримки України United24 перевели з продажів 357 тисяч грн, повідомили в МЗС.

Як зазначили, найпопулярніші товари - прапор України (25%), шкарпетки (43%) та футболки (23%).

Нагадаємо

Офіційний маркетплейс України Made with bravery запустили 13 вересня, щоб про українських виробників дізнався увесь світ.