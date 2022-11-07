"Сделано с храбростью": более 50 стран заказали товары украинских брендов

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"Уже почти два месяца люди по всему миру поддерживают смелость, покупая украинские бренды на Made with bravery. Более 50 стран на пяти континентах уже осуществили заказ. США, Канада, Великобритания, Германия - топ стран-заказчиков. 2500 грн - средний чек", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас на маркетплейсе есть товары около 300 украинских брендов. В течение сентября глобальной инициативе по поддержке Украины United24 перевели с продаж 357 тысяч грн, сообщили в МИД.

Как отметили, самые популярные товары – флаг Украины (25%), носки (43%) и футболки (23%).

Напомним

Официальный маркетплейс Украины Made with bravery запустили 13 сентября, чтобы об украинских производителях узнал весь мир.