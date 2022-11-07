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"Сделано с храбростью": более 50 стран заказали товары украинских брендов

"Сделано с храбростью": более 50 стран заказали товары украинских брендов

Киев • УНН

 • 261412 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. С сентября жители более 50 стран сделали заказ на официальном маркетплейсе Made with bravery ("Сделано с храбростью"), где продают товары от украинских брендов Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram МИД Украины.

Цитата

"Уже почти два месяца люди по всему миру поддерживают смелость, покупая украинские бренды на Made with bravery. Более 50 стран на пяти континентах уже осуществили заказ. США, Канада, Великобритания, Германия - топ стран-заказчиков. 2500 грн - средний чек", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас на маркетплейсе есть товары около 300 украинских брендов. В течение сентября глобальной инициативе по поддержке Украины United24 перевели с продаж 357 тысяч грн, сообщили в МИД.

Как отметили, самые популярные товары – флаг Украины (25%), носки (43%) и футболки (23%).

Напомним

Официальный маркетплейс Украины Made with bravery запустили 13 сентября, чтобы об украинских производителях узнал весь мир.

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