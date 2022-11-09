Компанія Visa приєдналася до "Дія.City"

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"Резидентство "Дія.City" дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України", - написав Федоров.

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Повідомляється, що в українському офісі Visa працює близько 140 працівників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах.

Федоров нагадав, що разом із компанією Мінцифра реалізувала багато спільних проєктів, зокрема відбудували центр "Дія.Бізнес" у Бучі та відкрили маркетплейс Made with bravery ("Зроблено з хоробрістю").

Нагадаємо

З вересня жителі понад 50 країн зробили замовлення на офіційному маркетплейсі Made with bravery, де продають товари від українських брендів.

Довідково

"Дія.City" - це особлива правова модель, що діє для IT-компаній в Україні.

Як повідомлялося, у межах "Дія.City" резиденти зможуть самостійно обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (9%) або податок на прибуток (18%).