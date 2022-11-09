Компанія Visa приєдналася до "Дія.City"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одна з найбільших світових платіжних систем, компанія Visa приєдналася до "Дія.City". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Резидентство "Дія.City" дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України", - написав Федоров.
Деталі
Повідомляється, що в українському офісі Visa працює близько 140 працівників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах.
Федоров нагадав, що разом із компанією Мінцифра реалізувала багато спільних проєктів, зокрема відбудували центр "Дія.Бізнес" у Бучі та відкрили маркетплейс Made with bravery ("Зроблено з хоробрістю").
Нагадаємо
З вересня жителі понад 50 країн зробили замовлення на офіційному маркетплейсі Made with bravery, де продають товари від українських брендів.
Довідково
"Дія.City" - це особлива правова модель, що діє для IT-компаній в Україні.
Як повідомлялося, у межах "Дія.City" резиденти зможуть самостійно обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (9%) або податок на прибуток (18%).