Інструменти Дія City сприятимуть зростанню частки ІТ у ВВП - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Запровадження на початку поточного року спеціального правового та податкового режиму Дія City сприятиме зростанню частки ІТ у ВВП країни за рахунок низького оподаткування, що виведе індустрію з “тіні”. Таку думку висловив заступник губернатора Дніпропетровської області з питань цифрового розвитку Іван Начовний у матеріалі видання Інформатор, пише УНН.
“Саме за рахунок низького оподаткування програма (Дія City — ред.) виведе з "тіні“ ІТ-бізнес, тим самим залучить нових платників податків. Тобто, якщо у вас є 10 підприємців і тільки один платить податок, то у вас частка 1 з 10. А якщо у вас податковий вклад міняється, і ви бачите всіх десятьох, то відповідно і ВВП росте тому, що їх кількість змінилась”, — зазначається в матеріалі з посиланням на Івана Начовного.
У межах Дія City резиденти зможуть самостійно обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (9%) або податок на прибуток (18%). Виконавчий директор IT Dnipro Community Євген Гостищев називає таку опцію "привабливою можливістю" для компанії.
Автори проєкту Дія City також обіцяють збільшити притік інвестицій до України. За словами Гостищева, в подальшому потрібно буде правильно оцінити, скільки інвестицій вдасться залучити саме завдяки закону про Дія City.
Експерти також позитивно оцінюють ще одну інновацію Дія City — запровадження нової форми співпраці розробників з ІТ компаніями — гіг-контракти.
“Сьогодні цим форматом користується низка прогресивних країн, які зацікавлені у розвитку креативних індустрій: IT, консалтингу, дизайну, інженерії тощо гіг-модель передбачає максимальну гнучкість в умовах співпраці компанії та спеціаліста, серед яких можливість укладати короткострокове партнерство, залучати фахівців на проектній основі, працювати віддалено та за гнучким графіком, поєднувати співпрацю одразу з декількома компаніями чи проектами”, — зазначив керівник EPAM в Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк.
Нагадаємо, на початку поточного року в Україні буде запроваджено Дія City — спецрежим, що передбачає комплекс стимулів для ІТ, серед яких: низькі ставки оподаткування, податкові та правові інструменти для залучення інвестицій, гнучка форма співпраці ІТ-компаній та спеціалістів.