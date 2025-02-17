Компания МХП уплатила 7,6 млрд грн налогов в 2024 году

В 2024 году предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней 7,6 миллиардов гривен в виде налоговых начислений, взносов и сборов.

Сумма уплаченных налогов в 2024 году выросла на 26% по сравнению с 2023 годом, что еще раз подтверждает: МХП - это бизнес, работающий на устойчивость Украины и ее экономики.

В течение 2022-2024 годов, в частности в период полномасштабного вторжения, компания перечислила в бюджеты 18,2 миллиардов гривен налогов.

«МХП - стратегический партнер государства, который в самые сложные времена стабильно работает, обеспечивает украинцев качественными продуктами, создает рабочие места и поддерживает экономику. Каждая гривна, уплаченная нами в бюджет, - это результат упорной работы и преданности людей МХП. Именно их профессионализм и ежедневный труд дают компании возможность поддерживать финансовую стабильность страны», - отметила Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП.

Компания также системно поддерживает украинцев в борьбе против врага. В частности, в рамках программы «МХП Рядом», МХП оказывает помощь военным и ветеранам, которая предусматривает индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку для них и их семей. Кроме того, в сотрудничестве со своим стратегическим партнером - Благотворительным фондом «МХП - Общине» - компания активно развивает общины, поддерживая их социальные и экономические инициативы.

Справка:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом «МХП - Обществу» компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу «МХП Рядом».

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.