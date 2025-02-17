Компанія МХП сплатила 7,6 млрд грн податків у 2024 році

У 2024 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 7,6 мільярдів гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.

Сума сплачених податків у 2024 році зросла на 26% порівняно з 2023 роком, що вкотре підтверджує: МХП — це бізнес, що працює на стійкість України та її економіки.

Протягом 2022–2024 років, зокрема в період повномасштабного вторгнення, компанія перерахувала до бюджетів 18,2 мільярдів гривень податків.

"МХП — стратегічний партнер держави, який у найскладніші часи стабільно працює, забезпечує українців якісними продуктами, створює робочі місця та підтримує економіку. Кожна гривня, сплачена нами до бюджету, — це результат наполегливої роботи та відданості людей МХП. Саме їхній професіоналізм і щоденна праця дають компанії змогу підтримувати фінансову стабільність країни", — зазначила Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління та фінансова директорка МХП.

Компанія також системно підтримує українців у боротьбі проти ворога. Зокрема, в межах програми "МХП Поруч", МХП надає допомогу військовим і ветеранам, яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку для них та їхніх родин. Крім того, у співпраці зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП — Громаді" — компанія активно розвиває громади, підтримуючи їхні соціальні та економічні ініціативи.

Довідка:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-3 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.