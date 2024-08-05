Немецкий модный бренд Hugo Boss сообщил в понедельник, что продал свой бизнес в России оптовому партнеру Stockmann. Сумма сделки не раскрывается. Это решение сделало Hugo Boss одним из западных брендов, которые вышли с российского рынка из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Немецкий модный бренд временно свернул свой розничный бизнес в России вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, приостановил онлайн-торговлю и рекламные активности в этой стране.

Мы можем подтвердить, что наша российская дочерняя компания была продана АО "Stockmann" - компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране - заявили в Hugo Boss.

Ни одна сторона не раскрывает финансовых деталей сделки, однако российское законодательство требует от иностранных компаний продавать активы по цене, сниженной минимум на 50%.

Компания «Stockmann» пока не предоставила комментариев по сделке. Согласно российской корпоративной отчетности, сделка была завершена 2 августа, и теперь АО «Stockmann» владеет всеми акциями «Hugo Boss Rus», номинальная стоимость которых составляет 40 миллионов рублей (470 588 долларов США).

Hugo Boss» попал под давление от коалиции общественных организаций „B4Ukraine“, которые требуют прекращения поставок некоторых товаров в Россию. „Что касается нашего оптового бизнеса, мы выполняли контрактные обязательства перед нашими партнерами. “В этом контексте Hugo Boss всегда придерживался и придерживается действующих санкций ЕС - отметили в компании.

«Stockmann» в России действует независимо от своего бывшего финского владельца, который продал свой российский бизнес после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Напомним,

Гражданин Нидерландов, живущий в москве импортирует в рф товары производителей, которые покинули российский рынок.