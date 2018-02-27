Компания друзей из Ирландии выиграла 7,2 млн евро лотерею

Новоиспечённые миллионеры попросили не афишировать их имена и детали выигрыша. Известно лишь, что лотерейный билет обошёлся друзьям в 12 фунтов стерлингов.

“Я услышал по радио информацию о крупном выигрыше. Не останавливаясь, я решил проверить комбинацию чисел нашего лотерейного билета. Она совпала. Это вынудило меня остановиться, и еще несколько минут я был не в состоянии понять происходящее. В конце концов я позвонил своим друзьям”, — прокомментировал выигрыш один из компании “друзей-миллионеров”.

Напомним, первым онлайн миллионером “Лото-Забава” стал Анатолий Юрченко из Киевской области, который выиграл свой миллион в тираже № 898 от 23 октября 2016 года благодаря Интернету. Год спустя он рассказал о том, как изменилась его жизнь после этого события.