Компания друзей из Ирландии выиграла 7,2 млн евро лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Ирландии компания друзей сорвала джекпот в лотерею Lotto, выиграв 7,2 млн евро. Об этом сообщает местное издание Irish Examiner, передает УНН.
Новоиспечённые миллионеры попросили не афишировать их имена и детали выигрыша. Известно лишь, что лотерейный билет обошёлся друзьям в 12 фунтов стерлингов.
“Я услышал по радио информацию о крупном выигрыше. Не останавливаясь, я решил проверить комбинацию чисел нашего лотерейного билета. Она совпала. Это вынудило меня остановиться, и еще несколько минут я был не в состоянии понять происходящее. В конце концов я позвонил своим друзьям”, — прокомментировал выигрыш один из компании “друзей-миллионеров”.
Напомним, первым онлайн миллионером “Лото-Забава” стал Анатолий Юрченко из Киевской области, который выиграл свой миллион в тираже № 898 от 23 октября 2016 года благодаря Интернету. Год спустя он рассказал о том, как изменилась его жизнь после этого события.